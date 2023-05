Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

05/05/2023 KL. 09:00

Jeg kan sådan set godt forstå, at Skat opfører sig så rigidt. Men sorry – det er bare ikke måden at gøre det på

Ingen skal kunne komme og sige, at Skat opfører sig for slapt. Så derfor overreagerer man. Og sådan er det efterhånden temmelig mange steder i det offentlige system. At man i angst for at få nogen på nakken, blive fanget i fejl og være årsag til kommissioner, ansvar og pludselig død opfører sig uudholdeligt.