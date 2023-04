Jeg siger nej til naturnationalparker med tamdyr og dispensation fra dyrevelfærdsloven

Kort inden valget d. 1. november var Venstre ude at kritisere den manglende borgerinddragelse. De var kritiske ift. de hegn, man omkranser disse naturnationalparker med og dermed enten udelukker eller besværliggør adgangen for alle andre. Og ikke mindst var Venstre yderst kritisk ift. den indførte mulighed for at dispensere fra dyrevelfærdsloven. Dispensationsmuligheden skulle afskaffes, måtte man forstå på Venstre.

Sidenhen kom Venstre i regering, og kritikken er forstummet en del. Eller rettere: Den er fuldkommen fraværende. At komme i regering har tydeligvis en pris.

I regeringsgrundlaget har man fået indført nogle passager om, at der skal være lidt mere lokalinddragelse. Og så skal dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven evalueres.

Endnu har der ikke været givet den mulige dispensationsmulighed ift. dyrevelfærdsloven. Så dermed vil man ikke kunne evaluere noget som helst, som endnu ikke er trådt i kraft. Men det lyder godt.

Når man på et tidspunkt har fået etableret alle disse naturnationalparker, og der har været givet nogle dispensationsmuligheder fra dyrevelfærdsloven, ja, så kan man evaluere dispensationsmuligheden. Ikke før. Og inden da kan man blot gisne om, hvor mange dyr der skal lade livet, før evalueringen bliver en realitet.

Men en evaluering er ikke ensbetydende med, at man ændrer så meget som et komma i dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven. Men man kan holde ord fra regeringsgrundlaget – og evaluere – som kan resultere i en nøjagtig status quo. Altså absolut ingenting.

For lur mig, om der ikke kommer til at ske noget som helst. For hele ideen og forudsætningen med naturnationalparkerne er netop, at de her dyr skal kunne klare sig for egne præmisser mest muligt. Og dermed kommer man ikke til at tilse eller tilskudsfodre de her dyr på samme vis, som alle andre, der holder dyr, skal.

Det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, men jeg kommer aldrig nogensinde til at købe den præmis og dermed gå på kompromis med den dyrevelfærdslov, som alle de mennesker, der har ansvar for dyr, selvfølgelig skal overholde – uden dispensationsmulighed af nogen art.