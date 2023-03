Er sidste salgsdato for kvindernes internationale kampdag ved at være overskredet?

Jeg tror ikke, at danske feminister har skyggen af en forestilling om, hvad det vil sige at være kvinde i et islamiske præstestyret land som Iran – eller for den sags skyld Afghanistan, hvor det religiøst formørkede Taliban-regime bl.a. har bandlyst kvinder fra landets universiteter. Det ligger så uendeligt fjernt fra deres forestillingsverden.

Måske mener feministerne, at det ikke er deres anliggende. Måske er de bange for at krænke eller fornærme islam. Årsagerne kan være mange forskellige. Men jeg tror, det først og fremmest handler om, hvad der er nemt og bekvemt – og et provinsielt og begrænset udsyn i forhold til begivenheder, som finder sted uden for de større danske byer og landets grænser.

Men så kunne de passende tage fat på de problemer, som finder sted her i landet, og som er forårsaget af indvandringen. For ikke længe siden kunne Ekstra Bladet berette om to herboende børn, der blev sendt på såkaldt religiøs genopdragelsesrejse til Kenya. Her gennemlevede de et mere end fire år langt mareridt, hvor en 12-årig pige bl.a. blev forsøgt giftet bort til en 75-årig mand.

Børnene blev tævet med ledninger og stokke på daglig basis. Er der ikke rigeligt med opgaver at tage fat på? Eller tør feministerne ikke af misforståede kulturelle eller religiøse hensyn – eller frygten for at blive sat politisk i bås med de ”forkerte”?

Har kvindernes internationale kampdag stadig relevans? Ja, det har den. Men det kræver, at den mest privilegerede generation af kvinder nogensinde har evner og mod til at se ud over egen næsetip. Ellers har dagen som manifestation for længst overskredet sidste salgsdato.