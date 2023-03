Trump udgiver single i samarbejde med fængslede kupmagere

Få sekunder inde i singlen høres Donald Trumps karakteristiske stemme reciterer ”The Pledge of Allegiance”. Dét backtrack lærer alle børn i børnehaven og reciterer den derefter gennem deres skoleuddannelse hver morgen med hånden på hjertet, mens de sværger troskab til det amerikanske flag og Amerika.

Det er en ære at få lov at komme op til skoleinspektørens kontor og over højtaleranlægget, inden undervisningen begynder, fylde klasseværelserne med ”The Pledge”, som repræsenterer den ultimative loyalitetsed, den ypperste tilkendegivelse af stolthed over at bo i USA.

At mixe den amerikanske nationalsang med den patriotiske troskabsed er et genialt træk. Man må give ham, Trump, at han ved, hvordan man spiller sine kort for maksimal effekt. Hvis man hælder til populistisk nationalkonservatisme af den patriotisk, ikke facts-baserede slags, rammer den rent hos dem, der måtte mene, at dømte ”frihedskæmpere” stadig har til gode at opnå retfærdighed. Branding og selvpromovering er Trumps kendetegn. At der underliggende ligger et decideret farligt angreb på demokrati og retsinstans, er en anden sag, der drukner i singlens brølende afslutning: »U-S-A!, U-S-A!, U-S-A!«