Regeringen, der gør danskerne dummere

Og da jeg kom hjem fra Berlin, skrev jeg prisopgave, der strakte sig over et år – mod specialets berammede seks måneder. Jeg har altså gjort alt det, som regeringen med sin universitetsreform fremover vil forhindre studerende i at gøre – og deres spareøvelse efterlader os med indtrykket af, at uddannelse alene er til for samfundets skyld, og den studerende reduceres til et tandhjul i velfærdsideologiens økonomiske maskineri.

Kan det virkelig være en fordel for den studerende at være 23-24 år og stadig våd bag ørerne, når man er dimittend og klar til at tjene velfærdssamfundet indtil pensionsalderen, i stedet for at have tilbragt et år eller længere i udlandet, være i praktik, fordybet sig og indimellem bare faldet lidt i staver? Nej, for selvom uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund forsikrer os om, at forkortelsen af kandidatuddannelsen fra to til et år ikke er en forringelse, der fører til fordummelse, har hun alligevel svært ved at forklare præcis, hvori kvalitetsløftet består – og præcis hvori gevinsten for den studerende består – og dét bliver forslagets akilleshæl.