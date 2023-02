Dengang indvandringen var sexet

Der var sandelig også mænd, der skubbede på udviklingen, det skal siges. Ifølge den hjemlige ordmager Klaus Rifbjerg var immigrationen fra fjerne kulturer en kærkommen vitaminpille til den trætte og blege danskhed, et skud saft og kraft til en sølle nation blottet for internationalt udsyn og hæmmet af en udtjent og småborgerlig kristendom af skyld og skam. Filmmageren Jørgen Leth har udtrykt en lignende omend mere fatalistisk observation ved at hævde, at nu er det Afrikas tur efter alle disse årtier med hvid dominans.

Underkastelsestrangen mimer i grunden en længere europæisk tradition, som begyndte med den franske romantiker Jean-Jacques Rousseau og kulminerede med det tyske dynamitbrag Friedrich Nietzsche, de to måske mest indflydelsesrige filosoffer fra de seneste 250 år. Franskmanden opfandt metaforen om den ædle vilde, dvs. forestillingen om, at naturmanden var kulturmennesket moralsk overlegent og den egentlige bærer af fremtiden. Mens naturtilstanden var ren og smuk og præget af naturlig lighed, var samfundslivet farvet af ulighed, undertrykkelse og dekadence.

Linjen blev taget op af Nietzsche, der gav udtryk for en stedse mere radikal vitalisme, kemisk renset for moral og gamle, kristne sæder og barrierer. Nu gjaldt det om at komme den eksistentielle frygt til livs og give plads til et nyt overmenneske. Nietzsche hadede de kristne og jøderne lige så meget, som han idylliserede de gamle grækere og romere. De havde som et naturligt aristokrati gjort livsbekræftelsen til den højeste værdi med blik for viljen til magt og opfattelsen af, at enhver sand kultur har brug for slaver.

Nietzsche rev det hængsel af, som den vestlige civilisation drejede om, og var med til at gøre vores forventninger til fremtiden vildere end nogensinde, frisat fra kristendom og arvesynd, love og rationalitet. Nu skulle der for alvor skabes forandring, og 100 år senere var selv kvinderne med på vognen: Lad de fremmede komme til os!

Al deres overvældende, potente mandighed var simpelthen for tillokkende. Det, der i dag kaldes toksisk, var dengang megatiltrækkende for moderne og progressive kvinder. At praksis så desværre viste sig at være en helt anden historie, det snakker vi ikke højt om i dag. Kvinderne handlede jo i god tro, og så kan ingen bebrejde nogen noget. Kom ikke her med din giftige mandschauvinisme!