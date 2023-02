Vi lader børnene alene i sorgens rum

Jeg havde mange at tale med, nogle tanter og søde lærer, en af min fars gamle venner. Men ikke alle børn, der mister en mor eller far, har en voksen at tale med, en, der kan indgyde livsmod– udover den efterladte forældre, over for hvem barnet ofte undertrykker sin sorg og tager lidt hensyn, drager lidt omsorg og bekymrer sig.

Derfor glædede det mig virkelig at læse, at Folketinget nu behandler et borgerforslag om, at når en forælder med hjemmeboende børn pludselig dør, skal resten af familien have tilbud om støtte og sorgrådgivning. Jeg kan huske, at vi undrede os, da min far døde.

Ingen fra det offentlige spurgte, hvordan vi havde det, om vi hang sammen eller bare hang. Det er over 20 år siden, vi sad dér, mor, min lillebror og jeg, og var efterladte – men den dag i dag er familier, hvor en forældre dør fra mindre børn, stadigvæk overladt til sig selv.