Slagt Irma-hønen og tør øjnene

Som regel endte jeg med at forlade Irma lettere irriteret og i stedet søge over gaden til et af kvarterets discountsupermarkeder. Her gik jeg så på jagt efter specialiteter på spottilbud, købte kvalitetspasta i fuglereder, rodede grøntsagsafdelingen igennem for perfekt modne avocadoer og tomater og løg af acceptabel kvalitet og supplerede med laktosefri fløde, frisk basilikum og bøffelmozzarella. Med kærlighed til maden (og konen) lykkedes det mig igen og igen at tilberede skønne måltider med fortrinlige råvarer fra Netto, Rema 1000 eller Lidl – ligesom jeg gør til daglig hjemme i Vestjylland, hvor Irma aldrig nåede over på trods af ambitiøse planer om ekspansion vest for Storebælt for 15 år siden. Den syge høne var under alle omstændigheder også blæst ned, hvis den havde siddet og lyst på sin pind højt over Esbjergs stormgennemsuste gader.