Den nye kønsforvirring er en lukrativ forretning

Man skal være blind for ikke at se en oplagt parallel. Ligesom masseindvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika skabte en industri af nødhjælpsarbejdere, oversættere, sagsbehandlere, integrationskonsulenter, menneskerettighedseksperter og støt voksende bevillinger til politi, domstole, fængsels- og socialvæsen, genererer den nye kønsforvirring en tilsvarende kommers, hvor offentlige og private midler fosser fra det ene projekt til det næste, og hvor der er fri leg for kaospiloter med skinnende intentioner.

Det er ganske fornøjeligt at betragte, hvis man ser helt bort fra, at ideologiseringen faktisk er tiltænkt kommunens pædagoger, siden vores børn.

En anden slående lighed er, at det lader til at være de samme tossegode mennesker, der går i spidsen for hjernevasken denne gang. Forandringsiveren og omstillingsparatheden er identisk. Den spirer og trives i små, lukkede cirkler, hvor man bejaer hinanden, før den blomstrer på fine adresser og i anerkendte statsinstitutioner. Snart får politikerne færten af den nye bølge, som de også vil ride med på, og så ruller millionerne for alvor.

Det er alt sammen slet ikke så underligt. Almindelige mennesker har nok at se til i det daglige til at bekymre sig om den slags. Det er netop projektmagere og ideologer med for meget tid, der får ting til at ske, også når det gælder den tiltagende kønsforvirring.

Deres mål synes ikke at være et ønske om at bringe kønnene tættere på hinanden med respekt for hinandens forskellighed (se, det ville være mere nobelt), men at fremme et samfund af stedse flere minoriteter, hvor hver og én tilskyndes til at jagte deres egen helt specielle kønspersonlighed fra den tidligste barndom.

Ønsket vender op og ned på verden, som vi kender den. Hvor idealet engang var at skabe helhed ud af forskellighederne, er fordringen nu at skabe forskellighed ud af mængden. Det er en ny retning, som bæres frem af krydsningen mellem den universitære socialkonstruktivisme og tidens monomane liberalisme. Hvad der tidligere var indlejret i kultur, vaner og erfaring, skal nu løsrives og frisættes, og spørger man disse forandringsagenter på museer, universiteter og i progressive netværk, skal Danmark tilsyneladende være lige så multikønnet, som Sverige allerede er blevet multikulturelt.

Der er bare ét problem: Mangfoldigheden har en pris. Mangfoldighed udefra medfører social, kulturel og politisk uro. Mangfoldighed indefra fører til narcissisme og mistrivsel.