Mette Frederiksens misbrug af Ingemann er afslørende for hendes selvforståelse

»Vi fik luft på stemmerne og varme i hjerterne, og ordene stod så klart: ”Fred over jorden! /Menneske, fryd dig, /os er en evig frelser fød!” Ingemanns budskab om fred har sjældent været mere påtrængende.« Fortalte statsministeren og refererede til krigens grusomhed i Ukraine og ukrainernes kamp for at forsvare deres lands frihed og fred.