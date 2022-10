Det mytologiske begreb om ”midten” er tæt forbundet med nødvendighedens politik, men hvor nødvendighedens politik handler om at gøre ’det rigtige’, er midten pudsigt nok defineret ved sin negation af de politiske fløje. På midten har venstrefløjen ingen indflydelse. På midten har højrefløjen ingen indflydelse. Alle dem med holdninger og utilfredshed med tingenes tilstand er afskaffet som stemmer, man bør lytte til. ”Midten” er autoritær.

Og at sætte de politiske holdninger uden for indflydelse er netop Lars Løkkes projekt. Som statsminister ville han gøre som embedsmændene og de store interesseorganisationer ønskede, men følte sig saboteret af sit parlamentariske grundlag. Hvorfor kunne de ikke bare lade ham være i fred? Han havde jo travlt med at gøre det rigtige for Danmark. Det var ikke muligt at føre den korrekte politik, når nogen havde ukorrekte politiske holdninger.

Præmissen for Lars Løkkes projekt er i øvrigt forkert, hvilket hans egen politik er det bedste eksempel på. Med teknokrat-arrogance stod han selv i spidsen for nullernes ”nødvendige” reformer af kommuner, skoler, politi, gymnasie, retskredse, universiteter og meget mere. Med rådgivning fra eksperter og de dyreste ledelseskonsulenter blev den offentlige sektor smadret. Man skal ikke gøre sig nogen illusioner om eliternes evner til at styre landet. Platons filosofkonger findes ikke.

Men først og fremmest er Lars Løkkes projekt antidemokratisk. Demokrati er ikke en mekanisme til at finde sandheden, om hvordan et land skal styres. Demokrati handler om inddragelse. Om samtale. Om deling af magt. Om repræsentation. Alt det, som Lars Løkke kæmper imod.