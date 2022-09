Dengang var Joachim B. Olsen det store liberale håb. Han havde ført sig frem med høj idealisme og modstand mod et af verdens højeste skattetryk. Derfor havde han også, før han selv blev valgt, langet ud efter folketingspolitikernes dobbelte standarder og frynsegoder. Og det var sket i så klare vendinger, at han efter valget ikke selv turde sige ja til at tage imod en folketingslejlighed i København, selv om han kom fra Aarhus. Det ville simpelthen blive for stort et hykleri.