10/07/2023 KL. 08:00

Putin er sårbar som aldrig før – men …

Efter Prigozjins oprør står det klart,​ at hvis der opstår en fremtidig trussel mod Putin personligt, vil den ikke komme fra en langsomtkørende konvoj på en motorvej for øjnene af et globalt publikum på internettet.