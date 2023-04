Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

05/04/2023

EU må gentænke udvidelsesprocessen

Der er stor opbakning blandt EU’s ledere til fortsat at støtte Ukraine, både med militært udstyr og økonomiske bidrag. Men Ukraine ønsker ikke kun at vinde krigen. Står det til Ukraine, vil de også have EU-medlemskab og gerne snart.