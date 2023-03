41 år efter Falklandskrigen buldrer Argentina igen

Falklandsøerne – et stridspunkt, man for længst mente stedt til hvile, siden briterne i 1982 jog Argentinas hær, fly og flåde hjem, er på ny dukket frem. Falklandsøerne, en række forblæste øer i Sydatlanten, havde siden 1765 været hævdet af Storbritannien – og således lang tid før Argentina blev et land og opnåede selvstændighed fra Spanien.