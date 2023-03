Kampen om Bakhmut i Ukraine har nu varet længere tid end slaget om Stalingrad under Anden Verdenskrig. For at forhindre, at Ukraine ender i en evig krig, er vestlige regeringer nødt til at ændre tilgang. Indtil videre har de trinvise politiske tiltag givet Ukraine mulighed for at overleve, men ikke for at besejre Rusland.