19/09/2022 KL. 09:00

Man skal ikke afskrive Bolsonaro

Brasiliens omstridte præsident, Jair Bolsonaro, ser ud til at tabe valget, men det vil være farligt at dømme ham ude – det er gået godt for Brasilien på det seneste. Og skulle det ske, at han må overlade styret til den tidligere præsident Lula, frygter man, hvordan Bolsonaro vil reagere.