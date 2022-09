Dette er et internationalt debatindlæg: Jyllands-Posten har sammensat et korps af kommentatorer, der debatterer og analyserer verden omkring os.

12/09/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Rusland og Myanmar er de nye våbenbrødre

Ruslands invasion af Ukraine og kuppet i Myanmar i februar 2021 har bragt de to internationale parialande tættere sammen. Men Ruslands åbenlyse støtte til militærjuntaen er ikke uden risiko. Hvis Myanmars militær bukker under for modstanden i landet, risikerer Rusland at miste et vigtigt fodfæste i Sydøstasien.