Voldtægt har været en del af krig i årtusinder – men kan forebygges

I krigens rædselsfulde voldsunivers forløses menneskets værste sider. Mænd bliver som dyr og giver efter for deres urinstinkt om at voldtage de kvinder, som er tilgængelige.

Sådan var den udbredte forståelse i mange år af, hvorfor voldtægt og seksuel vold eksploderer under krig. En forståelse, som ud over at være forkert formentlig