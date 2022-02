28/02/2022 KL. 08:00

Har Putin ophævet Nixon?

Rusland og Kina indgik i begyndelsen af februar en alliance, der indebærer et vidtgående politisk og økonomisk samarbejde. Et fornuftsægteskab mellem to autokratier, hvoraf det ene er en økonomisk gigant, som måske snart overhaler USA med hensyn til konventionel militær kapacitet. Det andet er rigt på olie og gas, bevæbnet med atomvåben og dækker 11 tidszoner.