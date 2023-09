Møgsagerne klæber sig til regeringen

De tre partiledere i SVM-regeringen har rejst landet rundt for at fortælle vælgerne, hvad der er meningen med flertalsregeringen. Samtidig rejser Jakob Ellemann-Jensen rundt for at fortælle Venstres vælgere, hvorfor partiet får mere ud af at være med i regering end at være i opposition, selv om partiet under valgkampen betegnede statsminister Mette Frederiksen som magtfuldkommen. Under Ellemanns orlov var Troels Lund Poulsen og Stephanie Lohse på en tilsvarende turné. Der skal åbenbart meget til for at få Venstres medlemmer til at blive i partiet. Det er, som om møgsagerne klæber til regeringen: Afskaffelsen af store bededag er ikke glemt, et nyt koranforslag bøjer sig i støvet for de muslimske lande, der er store problemer i Forsvaret og fortsat kaos om de nye ejendomsvurderinger. En ny måling viser, at kun 4 pct. af vælgerne kan se Jakob Ellemann-Jensen som statsminister. Hvis han straks efter sin tilbagekomst havde meddelt, at han ville skifte til Økonomiministeriet, havde det lydt mere troværdigt, end da han meddelte det i kølvandet på møgsagerne og kommende samråd og en undersøgelse af hele forløbet. Det ville ikke se godt ud med en partiformand, der i samråd efter samråd blev kraftigt beskudt af oppositionen. Uden møgsagerne kunne Jakob Ellemann-Jensen have indskrevet sig som den minister, der gik forrest for at få genoprettet det danske forsvar. Nu fremtræder han noget ramponeret.