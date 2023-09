Lægger man dertil, at uligheden stiger, fordi de dårligst stilledes indkomster konstant reduceres for at få dem til at leve op til det aktuelle politiske mantra om manglende arbejdskraft (og skattelettelser til de allerrigeste) oveni, at velfærdsområderne konstant udhules, så er der vel ingen grund til at overraskes over, at begejstringen for at arbejde forringes.

Det er længe siden, heltebegrebet har været anvendt, når det drejer sig om at arbejde, og det fortæller vel mest af alt, at arbejdets værdi mest opfattes en slavetilværelse, hvor man udfører sit arbejde, fordi man er tvunget til det, og ikke fordi man oplever det som en samfundsmæssig nødvendighed.