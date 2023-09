Vi skal ikke have noget moralpoliti

Den 7. september spurgte Carsten Seersholm i JP, om vi kan være koranafbrændinger bekendt. Det mener jeg godt, vi kan, men jeg er så afgjort ikke enig med de tumper, der leger med ilden. Paludan & co. burde som børn have lært, at man ikke må lege med ild. Når de annoncerer, at de har tænkt sig at lave endnu en happening, påregner de, at politiet møder talstærkt op for at skåne dem for fysisk overlast. Det er helt ude i hampen! Ønsker Paludan & co. at agere på den måde, så bør det være for egen regning. I Holland har de f.eks. Geert Wilders, mens vi har Pia Kjærsgaard. Man kan være enig eller uenig med dem, men det er ganske urimeligt, at den hollandske og danske stat skal bruge millioner på, at de ikke lider overlast. Hvorfor skal mørkemænd også her sætte dagsordenen?