Et rigtigt ægteskab er ikke et koncept, DR

Jeg har prøvet at være i et forhold, hvor min kæreste nærmest følte sig lettet, når hun fortalte mig, at efter en snak med en veninde havde hun løsningen på alle konflikter i vores forhold. Jeg havde det godt med, at hun havde nogen at tale med, før hun præsenterede de problemer, som hun havde med vores forhold, som det var. Men vi formåede reelt ikke at løse vores uoverensstemmelser, fordi hun ikke tog mig med i løsningen.

I de forhold, som jeg har været i, har jeg aldrig været i tvivl om, hvor min loyalitet er. Det er naturligvis en risiko at give sin loyalitet til en anden. Men det er den bedste forudsætning for, at et forhold lykkedes.

Jeg har også set den amerikanske version af ”Gift ved første blik”. I én af de sidste sæsoner blev det par, der så ud til at være dårligst matchet, sammen. Det var ene og alene viljen til at få ægteskabet til at lykkes, der holdt dem sammen. Og samtidig formåede de at tale ordentligt til hinanden på de tidspunkter, hvor der var størst krise i deres forhold.

Jeg har også set nogle af de udsendelser, hvor de følger op på tidligere sæsoner. Og her dukker specielt to par ofte op, hvor de fra starten var enige om, at de var helt fejlmatchede. De har turdet tage chancen og arbejdet for den lykke, der lå lige for dem i det forhold, som de var blevet tilbudt.

Jeg vil foreslå, at DR ændrer ”Gift ved første blik” til at hedde ”Blind date”. Så kan eksperterne matche nogle par, der som præmie for at blive sammen kan få et stort bryllup. Og så behøver jeg ikke at komme med ind i soveværelset på bryllupsnatten, som DR har gjort i de forrige sæsoner.

Jeg synes, det vil have givet mere perspektiv i forhold til et ægteskab, hvis DR slukkede kameraerne, når parrene trak sig tilbage, i stedet for at dokumentere, at de går ind på hvert sit værelse. De par, der bliver gift ved første blik i det nye format, bliver kun gift som en del af et koncept.