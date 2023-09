HK Handel: Vi nedprioriterer det psykiske slid, selvom det knækker flest

Hvor er alle de store ambitioner for de ting i arbejdslivet, der knækker flest mennesker? Jeg mener, at vi i en meget, meget nær fremtid bør hæve ambitionsniveauet for et bedre psykisk arbejdsmiljø, så vi kan sætte to fede streger under alvoren ved mistrivsel på arbejdet. I alt for lang tid har et godt arbejdsmiljø kun været lig med et godt fysisk arbejdsmiljø. Det stærke fokus på fysisk arbejdsmiljø har heldigvis resulteret i nogle stærke og absolut nødvendige indgreb. Men det er ikke nok. Det ville klæde politikerne at udvide udsynet og prioritere alle de lønmodtagere, der enten mistrives eller føler sig stressede.

En undersøgelse, som vi i HK Handel har foretaget blandt vores egne medlemmer, viser, at hele 29 pct. oplever, at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset i de seneste to uger. Det er blot ét af mange eksempler på, hvordan lønmodtagere hver dag udsættes for et pres, der ikke nødvendigvis kan måles i fysisk belastning, men som på sigt kan få fatale konsekvenser, fordi psyken knækker. Men nogle gange virker det, som om politikerne har glemt, at arbejdet ikke kun kan slide på fysikken. Psyken kan i lige så høj grad blive nedslidt af for mange års overbelastninger med stress, manglende ressourcer og dårlig ledelse. Derfor er det også åbenlyst, at vi skal igangsætte en effektiv indsats hurtigst muligt. Vi har ikke råd til at lade være.