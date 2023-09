Er et legeskur det bedste, vi kan tilbyde stofbrugere?

»Der sidder fire mænd på en trappesten. Tomme blikke. Heroin.« Sådan lyder det i Nik og Jays kæmpehit ”Kommer igen” fra 2008.

2008. Det er 15 år siden. Men billedet kunne – desværre – lige så godt være fra i dag. Et billede af mennesker, som er nødsaget til at indtage stoffer under uværdige og farlige forhold på gaden. Men er en trappesten, en baggård eller et legeskur virkelig det bedste, vi kan tilbyde de her medmennesker? Nogle af de allermest udsatte her til lands. Selvfølgelig ikke. Derfor kalder vi i Kirkens Korshær på midler til etablering og drift af nye stofindtagelsesrum i Danmarks største byer. I mere end 10 år har vi i Kirkens Korshær drevet stofindtagelsesrum. Først i Odense og siden i Aarhus og Vejle. Således driver vi tre af fem stofindtagelsesrum i Danmark – og heraf alle stofindtagelsesrum uden for København. Det gør vi, fordi alle mennesker har umistelig værdi. Og fordi der er efterspørgsel på at indtage stoffer under værdige og trygge forhold som alternativ til farlige og umenneskelige forhold på gaden.