Politikerne skal ikke tage danskernes tillid for givet

At have styr på forordninger, adfærdskodekser og oplysningskrav i forbindelse med interessekonflikter er ikke kun en vigtig opgave for danske politikeres arbejde. For de udstikker gennem love og regler en kurs for gennemsigtighed, der gør det muligt for os alle at stole på, at hele systemet fungerer.

Det er ikke min eller rapportens hensigt at udpege danske politikere som korrupte. Men det faktum, at vi ikke handler på røde lamper, slører blot den synlighed i systemet, som vi ellers er så kendt for herhjemme. Og det stiller spørgsmålet: Hvis reglerne udarbejdet af vores politiske valgte ledere skal følges, så skal det naturligvis også gælde dem selv. Vi værdsætter gode compliance-praksisser, fordi vi har tillid til, at de er fundamentet i ethvert velfungerende samfund.