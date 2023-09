Min fremragende gamle lærer på Institut for Statskundskab i Aarhus, Jørgen Grønnegård Christensen, konkluderer i en spalte i Weekendavisen 18/8, at »der er endelig også en departementschefpost at besætte. Det er ikke et job for novicer. Så en oplagt løsning er, at Ellemann (og regeringens øvrige ledelse) ser sig om i kredsen af siddende mandariner.