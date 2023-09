Det er tilladt at tænke, selv om man er veganer

Hej, alle CO 2 -frelste vegetarer og veganere! Synes I virkelig, at tanken om en jord plastret til med uendelige, livløse, tavse, giftbesprøjtede monokulturer af hvede, majs, soja og ris er tiltrækkende? Hvor ikke en bi, ikke en guldsmed, ikke en fugl, ikke en lærke, ikke en svale, ikke en flue eller myg eller bille, hvor ingen blomster kan leve – ingen ”summen af sol over engen”– tavse, sterile marker, så langt øjet rækker, kun brudt af kæmpemæssige, osende, olieslugende maskiner, som leverer industriproducerede, falske ”kød-” og ”mælke”-produkter til jeres veganermåltider. Synes I virkelig, at det er en skøn fremtidsvision?