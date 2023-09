Vi er bare arbejdsmyrer for staten

Hvem mener Christian Rabjerg Madsen (S), professor Nina Smith mv. egentlig, vi mennesker er til for? Nu, hvor vi anklages for at »arbejde mindre, end vi kan« eller bør. Betragtes vi kun som små arbejdsmyrer i statens store myretue, hvor vi skal arbejde mere og mere, så vi kan fylde skattepenge ind i statskassen? Eller er vi mennesker i vores egen ret? Med drømme og ønsker om, hvordan vi selv vil indrette os – og ja: med arbejde. Men i et omfang, vi selv bestemmer, så det passer til os og vores liv. Ikke til ministrenes hede økonomidrømme. Politikerne bør huske: Vi mennesker er ikke til for statens skyld. Danmark er ikke det tidligere Sovjet, hvor staten var alt, og mennesket intet. Staten er til for borgernes skyld. Vil borgeren arbejde mindre, så har man ret til det. Giver det problemer i statens regnskab, må staten se på sine udgifter. Måske se, om flere kontanthjælpsmodtagere kunne bidrage i stedet for få 100 pct. forsørgelse. Eller om de 33 mia. kr. i årlige udgifter til ikkevestlig indvandring kunne blive mindre. Eller om man kan undvære nogle af de 10.000 flere embedsmænd, som er ansat under Mette Frederiksen som statsminister.