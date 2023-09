Christiania har selv skabt problemet

Og troede christianitterne meget naivt, at de kunne få lov til at drive det i fred, fordi det var en politifri socialistisk fredselskende fristad? Og det helt uden at engle fra helvede, loyale familiemedlemmer og andre kapitalistisk orienterede personer så pengemulighederne og tog over med ufredelige metoder.

Vil man befri samfundet for problemerne med narko, så er det på købersiden, man skal starte. Man skal skabe en konsensus om, at det ikke er i orden at købe og indtage stoffer, for så støtter du de kriminelle miljøer.