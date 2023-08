Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

29/08/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Politiseringen af klimaet og politikernes angst for folkelig modstand er et stort benspænd

Belært af​ erfaringerne fra covid-19 og Ukraine ved vi, at EU kan slå over i et haste-mode, når det er nødvendigt. At det ikke sker på klimadagsordenen, understreger både, at klimakrisen ikke opfattes som en akut krise, og at man ønsker, at folket skal være med.