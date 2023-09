Debatten om arbejdsudbuddet blusser op med jævne mellemrum. I reglen med den underliggende antagelse, at arbejdsudbuddet skal øges for at sikre langtidsholdbarheden af dansk økonomi og løse manglen på hænder i velfærdssektoren. Bag det tekniske begreb gemmer sig målet om, at flere skal arbejde mere og længere – senest udmøntet i afskaffelsen