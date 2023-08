Regionerne advarer om, at de skal skære ned og kan blive tvunget til at fyre medarbejdere for at skaffe penge til ny, dyr medicin. Det vil være helt uansvarligt, for netop mangel på personale er sygehusenes største problem. Og besparelserne giver overhovedet ikke mening, når regeringen samtidig er på vej med ekstra 5 mia. kr. til sundhedsvæsenet.