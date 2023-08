Statsstøttede smagsdommere – nej vel?

I grundloven står der, at vi minimum hvert fjerde år skal til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt Folketing til at træffe beslutninger. Hvad end det måtte være nemme, svære eller etisk dilemmafyldte beslutninger. Det er noget af det, vi hyrer dem til, og noget, vi godt må forvente, vores folkevalgte har holdninger til, især hvis det er af etisk dilemmafyldt karakter.