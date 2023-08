Hvis det fortsætter, forsvinder støtten til Ukraine

Kære præsident Zelenskyj! Jeg beundrer den ukrainske modstand mod Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine. Jeg er tilhænger af, at vi i Vesten ser dette til ende, for hvor ender det, hvis Putin får ret, som han har agt. Hvis Rusland vil krig, så må de få det. Vores støtte til Ukraine er for mig en mærkesag: aldrig give efter for tyrannens magt. Men, kære hr. præsident, der er noget, der bekymrer mig. Hvordan kan det være, at ukrainske oligarker fortsat udstiller Ukraine som et meget korrupt land, hvor de få beriger sig på de manges bekostning, og hvor de midt i Ukraines krig ferierer ved Middelhavet i stor luksus? Hvad agter De at gøre ved dét, hr. præsident, eller er der fortsat for meget Sovjetunion i Ukraine? Hvis ja, trækker jeg min støtte til Dem og Ukraine.