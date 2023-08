Millioner af kristne forfølges og diskrimineres for deres tro

Det må selvfølgelig forventes, at politikerne i Danmark fastholder, at i et fuldt demokrati er ytringsfriheden en del af vores grundlov.

Da ingen af de 57 medlemslande i OIC har fuldt demokrati, men er autoritære stater/hybridregimer, har de formentlig ingen større forståelse for vores rettigheder i et demokratisk samfund.

OIC har ikke tilsluttet sig FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948, og der er fortsat dødsstraf i Iran og Saudi-Arabien, bl.a. for homoseksualitet og visse andre “forbrydelser”.

Det vides ikke, hvilke konkrete “foranstaltninger” OIC-medlemslandene påtænker at gennemføre, men vores udenrigsminister har tilsyneladende allerede besluttet, at der skal findes en løsning, som gør det muligt at forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark.

Afbrænding af et fåtal koraner har udløst en krise i forhold til OIC, men hvorfor har den omfattende og årelange forfølgelse og diskriminering af kristne i OIC’s medlemslande ikke medført kritik eller krav om forbedringer hverken fra Danmark eller fra andre kristne lande?

Uanset de danske politikeres reaktion på OIC’s krav om forbud mod koranafbrænding, så bør de samme politikere stille krav til OIC og kræve, at den omfattende og årelange forfølgelse og diskriminering af kristne i OIC’s medlemslande stoppes.