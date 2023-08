Tidligt op og tidligt i seng, det er sundt for en teenager

Men døgnet har jo ikke 25 timer. Derfor vil senere mødetider betyde, at skoledagen skal organiseres anderledes for både elever og medarbejdere i udskolingen, så eleverne ikke går glip af værdifuld undervisning og stadig kan deltage i fritidsaktiviteter om eftermiddagen, og så medarbejderne trives med en arbejdstid og et arbejdsliv, som fortsat giver mening. Måske dagens første lektion skal flyttes og afholdes på et andet tidspunkt? Eller måske vi blot skal acceptere, at vil vi have mere udhvilede og undervisningsparate unge i udskolingen, er vi nødt til at give skolerne mulighed for at forkorte én af verdens længste skoledage. Det er en rimelig pris, hvis du spørger mig.

På store dele af arbejdsmarkedet er fleksibilitet de senere år blevet et nøgleord for den gode balance mellem arbejde og fritid. Hvorfor skulle vi ikke også i folkeskolen være fleksible og lade de ældste elever møde en time senere, hvis det kan gøre en stor forskel for deres sundhed, trivsel og muligheder for læring? Hvis man lokalt kan finde holdbare og meningsfulde løsninger, som gør, at fordelene opvejer ulemperne, er det for mig at se ren win-win at ændre mødetiden i udskolingen.