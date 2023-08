Når det offentlige skal betale, bør det altid være med baggrund i en seriøs vurdering ganske som ved seniorpension – her kræves en lægelig vurdering.

Samtidig med denne såkaldte succes mangler rigtig mange både private og offentlige virksomheder arbejdskraft. Regeringens løsning er her at reducere muligheden for at gå på seniorpension fra seks til tre år, derved frigøres nedslidte borgere, der kun kan arbejde maks. 15 timer pr. uge. En plan, der ikke giver mening for den almindelige skatteborger, der har fornøjelsen af verdens højeste skattetryk.