Modtagelsen af Jakob Ellemann-Jensen viser, at vi som samfund har lang vej i kampen mod stress

Vi kan ikke kun lægge ansvaret over på den stressramte for at blive rask, hvis en stor del af problemet ligger i rammerne på jobbet. Hvis alle arbejdspladser f.eks. har en stresspolitik, som beskriver, hvordan man forebygger og behandler stress, kan vi komme langt. Så vil arbejdsgiveren skulle tage stilling til stress som et samfundsproblem og sikre løsninger, så flere medarbejdere kan komme succesfuldt tilbage på job.

Stress kan ikke udryddes – mennesker bliver skilt, får syge forældre eller demotiverende arbejdsopgaver. Til gengæld kan man have en procedure for, hvordan man hjælper stressramte videre i arbejdet. Måske skal der fjernes nogle opgaver eller skabes andre rammer.

I mange tilfælde oplever vi, at dårlig ledelse fører til stresssygemeldinger blandt vores medlemmer. Det må ikke være ”en gratis omgang” for en virksomhed. Derfor foreslår Krifa, at alle stresssygemeldinger anmeldes til Arbejdstilsynet. På den måde bliver arbejdspladsen holdt op på, at den skal bidrage til det gode tilbagevendingsforløb – og skyldes stresssygemeldingen dårlig ledelse, har lederen mulighed for at styrke sine ledelseskompetencer.

Jeg ved godt, at Jakob Ellemann-Jensens job ikke er som de flestes. Men en sosu-medhjælper eller butiksassistents arbejde kan altså opleves lige så hårdt og stressfyldt for den enkelte som en politikers. Og hvis vi skal forvente og tro på, at de kan vende tilbage efter et stressforløb, skal vi det samme for Jakob Ellemann-Jensen.

Jeg ved fra vores arbejde med stressramte medlemmer, at sådan et forløb sætter alting i perspektiv. Man får tid til at tænke og mærke efter – måske for første gang i meget lang tid. Derfor stoler jeg også på, at Jakob Ellemann-Jensen har taget en velovervejet beslutning om at vende tilbage. Og som samfund bør vi bakke op og bifalde en raskmelding – ikke kun vente på, at han fejler. Det skylder vi alle stressramte danskere.