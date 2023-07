Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

23/07/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Samfundet indrettes stadig til mænd. Hvorfor lader vi det fortsætte?

Kvinder har større risiko for at dø i bilulykker, for at blive fejldiagnosticeret i tilfælde af sygdom og for at få alvorligere symptomer af medicin. Så skal vi ikke gøre noget ved det?