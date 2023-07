Skal AUH igen miskrediteres?

Hvem vil ikke forarges over, at nogle patienter ikke har stået i kø lige så længe som andre? For intet anstændigt menneske kan tolerere snyd. Men er det ikke ikke bemærkelsesværdigt, at ingen har anfægtet kvaliteten af de operationer, der er blevet udført. Den offentlige debat drejer sig åbenbart udelukkende om ventetider. Og hvem er ansvarlig for dem?

Var der begået fejl på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på AUH, kunne vi alle hidse os op. Men ventelisterne? Hvem er ansvarlig for dem – næppe de få håndværkere, også kaldet kirurger, der udfører operationer, som kun ganske få mestrer? Skal de – indirekte – lægges for had, fordi en hospitalsledelse (der måske var overfølsom for politiske signaler) og nogle svage (over)læger svigtede?