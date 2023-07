Den digitale kløft er Europas oversete udfordring

Med industripolitiske briller er det derfor overraskende, at kun hver 10. europæer ser det som én af EU’s afgørende digitale opgaver at støtte vores virksomheder i den digitale og teknologiske omstilling. Man skal passe på med at sige, at befolkningen tager fejl, men lige her har vi altså en overset udfordring.

For mens mange danskere og europæere formentlig forbinder digitalisering med deres egen hverdag hjemme foran computerskærmen, tabletten eller mobilen, så er den teknologiske omstilling ude på virksomhederne mindst lige så afgørende for europæernes hverdag. Nok er vi danskere generelt opmærksomme på, at techgiganter, ChatGPT og kunstig intelligens skal tøjles og håndteres rigtigt. Det er en vigtig og relevant dagsorden. Men er vi også opmærksomme nok på, at der næppe er en dansk og europæisk industri uden ny teknologi?

Det næste år frem mod EP-valget er det helt naturligt, at mange her til lands vil fokusere på de EU-sager, som i snæver forstand betyder noget direkte for Danmark. Men det bliver mindst lige så relevant at hæve blikket og italesætte udfordringen med at flytte Europa længere ind i en digital og teknologisk fremtid. Personligt nærer jeg et brændende håb om, at vi får flyttet teknologi et par nøk op på ranglisten over valgtemaer. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa.