Overgaard er et levn fra fortiden

3F’s formand, Henning Overgaard, gør i JP et ihærdigt forsøg på at holde fast i gamle fordomme og fjendebilleder, og han fremstår som et levn fra fortiden, når han lukker øjnene for det, der er sket på det danske arbejdsmarked de seneste 20 år. Det nok mest opsigtsvækkende er den enorme medlemstilbagegang i 3F og tilsvarende vækst i Det Faglige Hus. En medlemsvandring, som efter Overgaards mening bunder i, at vi har bildt lønmodtagerne noget ind. Tænk engang, at en mand tillader sig at stemple danske lønmodtagere som decideret uvidende. Det er vist heller ikke den slags argumenter, der får medlemmerne til at skifte kurs og stå i kø foran Overgaards hovedkvarter. Tværtimod oplever vi ekstra vækst, hver eneste gang folk som Henning Overgaard stiver selvtilliden af ved at give os en sviner. Og nu havde han tilmed en chance til at fortælle, hvorfor det er fem gange dyrere at være medlem af 3F end hos os.