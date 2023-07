Stop aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet

Statsministerens reaktion på Dansk Folkepartis forslag om at give seniorer mere lempelige vilkår afspejler desværre en unuanceret opfattelse af arbejdsmarkedet. Hun argumenterede for, at alle skal arbejde, fordi vi skal finansiere vores offentlige institutioner som sygehuse. Men dette synspunkt overser den virkelighed, at flere og flere seniorer frivilligt trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis den udvikling fortsætter, vil det true fundamentet for vores velfærdsforlig og vores økonomi.

En del af problemet ligger i manglen på fleksible vilkår for seniorer. Mange seniorer ønsker at blive på arbejdsmarkedet, men de ønsker ikke nødvendigvis at arbejde 37 timer om ugen. Derfor bør vi overveje at give seniorer ret til at gå ned i tid fem år før pensionsalderen, f.eks. med en firedages arbejdsuge. Hvorfor ikke endda tilbyde tre arbejdsdage om ugen, når der kun er to år tilbage? Ved at give seniorer mulighed for at tilpasse deres arbejdstid bedre til deres individuelle behov, kan vi muligvis motivere flere til at blive på arbejdsmarkedet, selvom de økonomisk ville kunne trække sig tilbage.