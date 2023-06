Folk med psykiatrisk diagnose må ikke flyve til Månen

Det er nu regeringens politik, at folk med psykiatriske diagnoser ikke må bære våben. Dette forslag er svaret på et ikkeeksisterende problem på samme måde som et forbud mod, at psykiatriske patienter ikke må godkendes til månemissioner. Vi må lære at forstå, at hvis vi godkender psykiatriske patienter til månelandinger, sætter vi dermed statens sikkerhed på spil – og det er en ganske alvorlig sag!