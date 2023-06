Ensomhed er noget, vi bekæmper sammen

Hvis vi skal hjælpe flere mennesker ud af ensomheden, er der behov for en særlig indsats fra både den enkelte og fra samfundet som helhed. På nationalt plan skal vi skabe gode strukturelle rammer for, at fællesskaberne kan blomstre. Det kan f.eks. være ved at arbejde for blandede by- og boligområder, som kan give de bedste forudsætninger for sammenhængskraften og fællesskaber i og mellem områderne.

Også lokalt skal vi skabe forandringer. Vi kan ikke nå hele vejen uden at skabe forandringer helt tæt på folk, og heldigvis er flere kommuner allerede i gang.

Civilsamfundet spiller allerede nu en afgørende rolle i forhold til at takle ensomhed. Det gør Røde Kors og Ældre Sagen bl.a. gennem mangeårige indsatser for sårbare og udsatte mennesker, besøgstjenester, samtalecaféer, mentor- og ledsagelsesordninger. I civilsamfundet kan vi nemlig skabe stærke fællesskaber og hjælpe med at nedbryde de udfordringer, der isolerer mennesker. Vi skal samtidig tage et større ansvar for at sikre inklusion og tilgængelighed flere steder i landet.

Det er vigtigt at sætte ind over for ensomheden på tværs af alle aldersgrupper og fagområder. Når vi i civilsamfundet spørger de unge, der døjer med svær ensomhed, svarer mange det samme – at det startede med mobning og udelukkelse i skolen. Børn og unge, der føler sig ensomme tidligt i livet, kan udvikle mistro til andre og trække sig socialt, hvilket kan være med til at fastholde dem i ensomheden senere hen.

Vi skal også have fokus på mennesker i livssituationer, hvor risikoen for at opleve ensomhed er større – som forskellige udsatte grupper og mennesker, der lever alene. Ligesom det er vigtigt at have fokus på de risikofaktorer, der fører til ensomhed blandt de ældste i vores samfund såsom sygdom og tab af en partner.

Nu har de politiske partier, der i sin tid bestilte strategien, taget det første skridt ved at afsætte 20,8 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. Med midlerne skal der først og fremmest sættes fokus på at afstigmatisere og aftabuisere ensomhed. En landsdækkende indsats skal skabe viden og fremme åbenhed, så mennesker, der oplever ensomhed, tør række ud efter hjælp, og så alle andre omkring dem ved, hvordan ensomhed ser ud, og hvordan de kan hjælpe.

Og så skal en række nye initiativer hjælpe til med at få flere mennesker, der oplever svær ensomhed, ind i fællesskaber. Det er et vigtigt første skridt på vejen mod at forebygge og bekæmpe svær ensomhed sammen.

Ensomheden kan ramme os alle. Uanset hvor gamle vi er, hvor vi bor, og hvor meget vi tjener. Når så mange mennesker i Danmark – lige nu – oplever ensomhed, er det ikke kun skadeligt og ulykkeligt for den enkelte. Det er skadeligt og ulykkeligt for hele vores samfund. Derfor er det her en udfordring, vi bliver nødt til at forholde os til – og som vi kun kan løse sammen.