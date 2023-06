De kan kun genskabes, hvis man vil

I JP’s leder 17/6 står der: »Da slettepraksissen blev afsløret, spurgte Folketinget i rådvildhed, om sms’erne kunne genskabes. Men man fik et nej. Via Center for Cybersikkerhed udsendte man en pressemeddelelse, som slukkede alt håb om en teknisk gendannelse af de slettede beskeder.«

Så har man en helt utrolig og for en it-professionel ufattelig elendig backuppraksis hos it- og telefonileverandøren. JP skulle måske bore lidt i: Hvor kom det ”nej” fra, som Folketinget fik? Fra regeringen, fra Center for Cybersikkerhed, fra leverandøren af it- og telefonitjenesterne eller fra en helt fjerde? Hvad var/er backuppraksis hos leverandøren af de nævnte tjenesteydelser? Hvor længe skal backups gemmes? Tip: Da jeg arbejdede med backups i USA, skulle f.eks. internetbackups gemmes i fem år ...