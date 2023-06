Paludan er en båtnakke, men er ikke problemet

Hvor var det dog et glimrende og særdeles velskrevet indlæg, Serdal Benli forleden fik bragt her i avisen. Jeg sympatiserer ingenlunde med Rasmus Paludan, men politiets ageren under Folkemødet på Bornholm er yderst betænkeligt. Det undergraver kort sagt vores grundlovssikrede rettigheder.

Uanset hvilken farve de voldsparate elementer, Paludan skal skærmes mod, har, så er det dem, der er problemet. Det er indlysende, at når Rasmus Paludan ønsker at indsamle underskrifter, så hans misfoster af et ”parti” (Stram Kurs) skal kunne opstille til et kommende folketingsvalg, så er netop Folkemødet et oplagt sted. I øvrigt var enhver form for åben ild ude i naturen forbudt. Så Paludans stunt med koranafbrænding var på forhånd udelukket. Politiet skylder både Paludan og os andre en forklaring.