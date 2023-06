For en fjerdedel af alle mænd vokser uligheden i sundhed

Fokus på mænd i det forebyggende arbejde med særlige tilbud til kortuddannede mænd, som har svært ved at bruge eksisterende tilbud.

Opsøgende helbredstjek til mænd over 55 år, som ikke har været til læge inden for de seneste to år med henblik på tidligt at opspore fysiske og psykiske lidelser.

Udvidede konsultationstider i sundhedsvæsnet til udsatte mænd.

Uddannelse af sundhedsprofessionelle til at kommunikere bedre med udsatte mænd med henblik på tidlig diagnose og behandling.

Opsøgende og vedholdende tilbud til mænd i behandling og rehabilitering.

Målrettede rehabiliteringstilbud til mænd.

Opsøgende service med screening for depression til ældre mænd, så ældre mænds fire gange så mange selvmord nedbringes.

Etablering af opsøgende mødesteder for mænd for at nedbringe den udbredte ensomhed og isolation blandt især ældre mænd.

Der indføres systematisk screening og behandling til fædre med fødselsdepression.